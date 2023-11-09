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Общество

О православных медиа поговорят на «Серебряном дожде»

Гостями программы «Минкульт» в эфире «Серебряного дождя» в Пскове (88.3 FM) станут исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и руководитель проекта «Академия» журнала «Фома» Ольга Зайцева.

О православных медиа поговорят на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Как себя чувствуют на рынке православные медиа? Какой контент больше всего востребован читателями? Как священники становятся блогерами и ведущими программ? Почему православные журналисты вышли из редакций и пошли «в народ»?

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт» сегодня, 9 ноября, в 14:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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