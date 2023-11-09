Поезд Деда Мороза вошёл в Книгу рекордов России

13:31, 09 ноября 2023, ПАИ

Поезд Деда Мороза, проехавший в прошлом году за три месяца 33 686 километров, вошёл в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Сертификат, подтверждающий достижение, вручил Деду Морозу основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

«Поезд Деда Мороза» – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, стали запускать поезд Деда Мороза каждый год.

Напомним, что поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 5 января.