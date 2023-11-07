Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 5 января

17:16, 07 ноября 2023, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 5 января, сообщается на сайте проекта. В этот день (время пока уточняется) в Пскове состоится анимационная программа (посещение поезда по билетам), затем в тот же день на станции в Дно будет анимационная программа на сцене поезда (вход свободный).

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Новинка этого сезона – вагон «Кукольный театр», в котором будут проходить 45-минутные представления с кукольными сказочными героями, спасающими волшебство. Пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.



В этом году маршрут праздничного поезда проходит более чем через 80 городов. Везде, где делает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждёт торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства.



Помимо развлекательной программы на вокзале, посетители смогут увидеть передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом или стать зрителем короткого музыкального спектакля.

Продажа билетов на представление открывается за 30 дней до прибытия поезда. В случае Псковской области – 5 декабря.