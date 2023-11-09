Норвежская делегация ознакомилась с условиями проживания переселенцев в Псковской области

16:13, 09 ноября 2023, ПАИ

Делегация международной неправительственной организации «Спасём детей» (Норвегия), которая прибыла в Псковскую область с краткосрочным визитом, посетила пункт временного размещения граждан, прибывших с территории Украины. Вместе с делегацией пункт посетил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

В ходе посещения ПВР члены норвежской делегации ознакомились с условиями проживания, питания, организации обучения детей и их досуга, пообщались с проживающими. Они оценили условия пребывания как соответствующие международным стандартам. По многим параметрам они значительно отличаются в лучшую сторону от других государств, отметили представители международной неправительственной организации «Спасём детей».

По итогам посещения ПВР дети-постояльцы получили от неправительственной организации «Спасём детей» и региональных властей подарочные наборы школьника с письменными принадлежностями.

Норвежскую делегацию в ПВР также сопровождала заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Николаева. В составе норвежской делегации в Псков приехали: главный советник по России, Украине и Восточной Европе объединения «Спасем детей» Кай Шьёрлиен, руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасём детей» Обен Кобан, а также глава российского представительства объединения «Спасём детей» Антон Пшеничный.