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Происшествия

Пьяный пскович до смерти избил свою знакомую

Нетрезвый пскович до смерти избил знакомую женщину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Пьяный пскович избил до смерти свою знакомую. Фото: ПАИ

34-летний нетрезвый мужчина во время конфликта с 49-летней знакомой множество раз ударил её по лицу, грудной клетке, правой ноге и руке.

В итоге у женщины были переломаны кости лица, рёбер, получены ссадины на лбу. От множественных переломов женщина вскоре умерла на месте происшествия.

Пскович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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