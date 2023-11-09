Порядка шести новых ТОС хотят создать жители Пушкиногорского района

21:05, 09 ноября 2023, ПАИ

Порядка шести новых ТОС (территориальных общественных самоуправлений) хотят создать жители Пушкиногорского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова по итогам рабочей встречи с главами администраций городского и сельского поселения Александром Афанасьевым и Светланой Алексеевой.

«Главы поселений проинформировали о перспективах будущего года: жители обращаются с инициативой о создании как минимум шести ТОС, территориально объединяющих улицы Ленина, Лермонтова, Совхозной посёлка и сельские населённые пункты», – написала она.

По словам главы района, сейчас на территории муниципалитета работают девять ТОС: пять – в городском поселении и четыре – в сельском.

«Люди понимают, что многие вопросы местного значения – от ремонта сельских домов культуры до установки детских игровых площадок, водонапорных башен – решаются через ТОС, тем более губернатором области принято решение о существенном увеличении финансирования на будущий год! Всех активных жителей призываем включаться в движение ТОС и предлагать инициативы решения вопросов местного значения. Специалисты всегда готовы помочь в оформлении документации!» – подытожила Оксана Филиппова.

Ранее сообщалось, что призовой фонд конкурса ТОС в Пскове увеличится в два раза – с пяти до 10 млн рублей.