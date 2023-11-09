Пойманный на нетрезвом вождении пскович предстанет перед судом

21:34, 09 ноября 2023, ПАИ

Пойманный на нетрезвом вождении пскович предстанет перед судом, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что 54-летний мужчина сел нетрезвым за руль, после чего был остановлен на одной из улиц Пскова.

Он обвиняется в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.