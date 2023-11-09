Пойманный на нетрезвом вождении пскович предстанет перед судом
Пойманный на нетрезвом вождении пскович предстанет перед судом, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что 54-летний мужчина сел нетрезвым за руль, после чего был остановлен на одной из улиц Пскова.
Он обвиняется в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
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