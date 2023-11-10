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Происшествия

Мужчину оштрафовали за избиение собутыльника в Гдовском районе

Гдовский районный суд назначил мужчине штраф за избиение собутыльника. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Пять тысяч рублей заплатит мужчина, нанёсший побои собутыльнику. Фото: ПАИ

По версии следствия, летом этого года при совместном распитии алкоголя в ходе возникшего конфликта мужчина избил своего собутыльника – ударил около трёх раз кулаком в лицо и около трёх раз кулаком в грудь. В результате мужчина нанёс товарищу телесные повреждения в виде кровоподтеков в разных частях тела.

В суде мужчина вину признал, попросил прощения у потерпевшего. Гдовский районный суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП РФ (побои). Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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