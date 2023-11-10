В Пскове мужчину отправили в колонию за убийство сожительницы 45 ударами

14:41, 10 ноября 2023, ПАИ

Приговор по уголовному делу вынесли в отношении псковича, который обвинялся в убийстве сожительницы. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

8 августа 2022 года между пьяным мужчиной и его сожительницей, которая вернулась из гостей, возникла ссора. Мужчина нанёс женщине более 45 ударов руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.