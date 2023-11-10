Пьяный скутерист ударил полицейского в Кунье

14:30, 10 ноября 2023, ПАИ

Пьяный скутерист ударил полицейского, пытаясь убежать от него в Кунье. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В июне житель Куньи, ранее судимый за вождение в нетрезвом виде, вновь сел в состоянии опьянения за руль скутера и поехал из деревни Петелино в Кунью. Однако там его остановил участковый. Пытаясь скрыться, мужчина ударил полицейского локтём в грудь.

Прибывшие сотрудники полиции задержали злоумышленника. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

Великолукский районный суд признал жителя Куньи виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264.1 и частью 1 статьи 318 УК РФ.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управлять всеми видами транспортных средств на 4,5 года.