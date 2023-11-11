Пскович пытался похитить хозтовары из магазина на Рижском проспекте

10:45, 11 ноября 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича подозреваемого в хищении хозяйственных товаров из магазина Рижском проспекте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 13 часов 10 ноября из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествие и задержали мужчину 1979 года рождения, который похитил из торгового зала магазина хозяйственные товары.

Сотрудники Росгвардии передали подозреваемого сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.