Пскович пытался похитить хозтовары из магазина на Рижском проспекте
Росгвардейцы задержали псковича подозреваемого в хищении хозяйственных товаров из магазина Рижском проспекте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Около 13 часов 10 ноября из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».
Росгвардейцы прибыли на место происшествие и задержали мужчину 1979 года рождения, который похитил из торгового зала магазина хозяйственные товары.
Сотрудники Росгвардии передали подозреваемого сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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