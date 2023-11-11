Пскович пытался отпраздновать День народного единства кражей коньяка

11:58, 11 ноября 2023, ПАИ

Псковские полицейские задержали мужчину за кражу коньяка в магазине на улице Стахановской. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, днём 4 ноября мужчина зашёл в магазин и попытался вынести оттуда бутылку коньяка.

Он был задержан сотрудниками отдела полиции. Подозреваемым оказался пскович 1977 года рождения. Похищенный коньяк изъят.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до четырёх лет. Проводится расследование.