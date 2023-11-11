Жители Псковской области стали жертвами мошенников

12:33, 11 ноября 2023, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук и Красногородского района лишились более трёхсот тысяч рублей из-за действий мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники предлагали свои услуги якобы для предотвращения оформления кредитов и для предоставления дополнительного заработка в интернете, другие ввели в заблуждение пользователей Сети при попытке купить товары через интернет.

«С учётом складывающейся негативной ситуации с мошенническими проявлениями полиция предостерегает жителей области: во избежание хищения своих сбережений никогда не сообщайте посторонним реквизиты своих банковских карт и подтверждающие коды. Помните, что ни одна организация или учреждение, включая банк, не вправе требовать от вас подобного рода конфиденциальную информацию», – предупредили в полиции.