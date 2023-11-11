Пропавшего несколько месяцев назад псковича разыскивает полиция

19:20, 11 ноября 2023, ПАИ

Полиция продолжает поиски 48-летнего псковича, который без вести пропал на территории областного центра. С 2 сентября 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Особые приметы: татуировка на правой руке между пальцев с буквой «Д». Рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

Предположительно был одет в чёрную куртку, синие джинсы и ботинки либо кроссовки тёмного цвета. С собой у мужчины был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обращаться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).