Кормовоз вылетел в кювет и опрокинулся в Красногородском районе

14:53, 12 ноября 2023, ПАИ

Водитель фуры MAN (кормовоз) не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием в деревне Синяя Никола Красногородского района. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные деблокировали пострадавшего. Водителю помощь оказали на месте. Он от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.