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Происшествия

Кормовоз вылетел в кювет и опрокинулся в Красногородском районе

Водитель фуры MAN (кормовоз) не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием в деревне Синяя Никола Красногородского района. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные деблокировали пострадавшего. Водителю помощь оказали на месте. Он от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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