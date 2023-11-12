Кормовоз вылетел в кювет и опрокинулся в Красногородском районе
Водитель фуры MAN (кормовоз) не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием в деревне Синяя Никола Красногородского района. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие пожарные деблокировали пострадавшего. Водителю помощь оказали на месте. Он от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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