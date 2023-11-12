Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Больше полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей 

Денежными средствами пенсионера из Пскова и жительницы Великолукского района завладели мошенники. Сумма ущерба составила больше полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Больше полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей. Фото: ПАИ

По версии следствия, им удалось под разными предлогами ввести в заблуждение псковичей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на ухищрения незнакомцев, которые могут использовать различные мошеннические схемы обмана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 ноября 2023

Больше полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей 
12 ноября 2023

Кормовоз вылетел в кювет и опрокинулся в Красногородском районе
12 ноября 2023

Водитель ночью наехал на дорожное ограждение в Пскове
12 ноября 2023

Пропавшего жителя Тамбова разыскивают в Псковской области
11 ноября 2023

Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области 
11 ноября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Невельском районе 
10 ноября 2023

Два человека пострадали в результате тройного ДТП в Псковском районе 
10 ноября 2023

Псковская компания заплатит миллион рублей за незаконное вознаграждение налогового инспектора

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...