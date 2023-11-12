Больше полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

16:03, 12 ноября 2023, ПАИ

Денежными средствами пенсионера из Пскова и жительницы Великолукского района завладели мошенники. Сумма ущерба составила больше полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, им удалось под разными предлогами ввести в заблуждение псковичей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на ухищрения незнакомцев, которые могут использовать различные мошеннические схемы обмана.