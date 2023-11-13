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Общество

Псковичей предупредили об опасном метеорологическом явлении 

Псковичей предупредили об опасном метеорологическом явлении на территории Псковской области. Сообщение поступило от пресс-службы Главного управления МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Днем 13 ноября местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидается сильное налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, до +4 и осадки прогнозируются в Псковской области 13 ноября.

При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, рекомендуют в МЧС.

Кроме того, рекомендуется не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение, Необходимо закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Особое внимание нужно обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

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