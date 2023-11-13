Два человека погибли при пожарах в Псковской области за выходные

10:36, 13 ноября 2023, ПАИ

Два человека погибли при пожарах в Псковской области 11 и 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, жилой дом загорелся на улице Тихой в Опочке. Вызов поступил в 1:58 11 ноября. На месте происшествия обнаружен погибшим 52-летний мужчина. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Также жилой дом загорелся в деревне Глубочица Себежского района в 18:59 12 ноября. На месте происшествия обнаружили погибшую 40-летнюю женщину. Возгорание, возможно, произошло из-за аварийного пожароопасного режима работы компьютера.

Кроме того, 11 ноября в деревне Гришкино Бежаницкого района на территории молочно-товарного комплекса сгорело сено в рулонах.

В этот же день ещё один пожар произошёл на улице Мурманской в Великих Луках. Вызов поступил в 19:18. Там сгорел контейнер, предположительно из-за неосторожного обращения с огнём.

Также на улице Озерной в деревне Капаново Себежского района в 19:29 сгорела хозпостройка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Кроме того, уже 13 ноября на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района загорелся автомобиль. Причина происшествия устанавливается.