Два года тюрьмы грозит браконьеру, застрелившему лося в Островском районе

12:12, 13 ноября 2023, ПАИ

Два года тюрьмы грозит жителю Острова, незаконно застрелившему лося. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 ноября в лесу Островского района охотовед нашёл крупную тушу убитого лося и сообщил об этом в полицию.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось по горячим следам установить подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Острова. Выяснилось также, что у охотника не было соответствующей лицензии на отстрел лося. Острович дал признательные показания.

Во время обыска у мужчины изъяли несколько единиц зарегистрированного огнестрельного оружия и патроны.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится расследование.