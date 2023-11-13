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Происшествия

Два года тюрьмы грозит браконьеру, застрелившему лося в Островском районе

Два года тюрьмы грозит жителю Острова, незаконно застрелившему лося. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Два года тюрьмы грозит застрелившему лося в Островском районе браконьеру. Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

10 ноября в лесу Островского района охотовед нашёл крупную тушу убитого лося и сообщил об этом в полицию.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось по горячим следам установить подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Острова. Выяснилось также, что у охотника не было соответствующей лицензии на отстрел лося. Острович дал признательные показания.

Во время обыска у мужчины изъяли несколько единиц зарегистрированного огнестрельного оружия и патроны.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится расследование.

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