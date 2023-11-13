Сбой произошёл в работе приложения Сбера

13:01, 13 ноября 2023, ПАИ

В работе приложения Сбера произошёл сбой. Пользователям не удаётся совершить денежные переводы. Об этом пишет ТАСС.

Подписчики ПАИ подтверждают, что не могут выполнить денежные переводы.

«Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже», – следует из сообщения в мобильном приложении при попытке совершить денежный перевод другому клиенту банка.

Согласно данным сервисов, фиксирующих сбои в работе различных ресурсов, клиенты Сбербанка также сообщают о затруднениях в работе некоторых сервисов «Сбербанк онлайн».