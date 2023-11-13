Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбой в приложении Сбера устранен

«Сбой уже устранен, все сервисы работают в штатном режиме», – сообщили ПАИ в пресс-службе Сбербанка. Приложение Сбера восстановило возможность совершать денежные переводы. Это подтверждают подписчики ПАИ. 

Фото: скриншот с приложения Сбера

Ранее сообщалось, что произошёл массовый сбой в работе приложения банка после полудня 13 ноября. На проблемы жалуются клиенты банка из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Пскова, Казани и Краснодара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 ноября 2023

Памятный знак ремонтируют в Великолукском районе
13 ноября 2023

В Великих Луках начали украшать улицы к Новому году
13 ноября 2023

Башни Псковской крепости переходят на зимний режим работы
13 ноября 2023

Сбой в приложении Сбера устранен
13 ноября 2023

Сбой произошёл в работе приложения Сбера
13 ноября 2023

Школьники Псковской области продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»
13 ноября 2023

Псковская область входит в пятёрку лидеров в ЗВО по набору контрактников
13 ноября 2023

Псковский военком: Электронные повестки мы пока не рассылаем

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...