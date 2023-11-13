Сбой в приложении Сбера устранен

13:41, 13 ноября 2023, ПАИ

«Сбой уже устранен, все сервисы работают в штатном режиме», – сообщили ПАИ в пресс-службе Сбербанка. Приложение Сбера восстановило возможность совершать денежные переводы. Это подтверждают подписчики ПАИ.

Ранее сообщалось, что произошёл массовый сбой в работе приложения банка после полудня 13 ноября. На проблемы жалуются клиенты банка из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Пскова, Казани и Краснодара.