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Происшествия

Жителя Дедовичского района осудили за нанесение побоев бывшей сожительнице

Неоднократно судимого жителя Дедовичского района вновь осудили за то, что он нанёс побои бывшей сожительнице. Преступление произошло 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина со своей подругой пришли к мужчине домой, где распивали крепкие спиртные напитки. В один из моментов женщина решила сесть на коленки к мужчине. В это время ей позвонил новый сожитель.

После этого бывшие сожители стали ссориться, и девушка дала пощечину мужчине. В приступе ревности мужчина стал выталкивать женщин из своей комнаты, а возле входной двери ударил бывшую сожительницу ногой в живот, от чего она вылетела на лестничную площадку. После этого он схватил потерпевшую за волосы и откинул её в противоположную дверь, от чего она упала и ударилась лицом о деревянную поверхность. Из-за этого у женщины пошла кровь из носа. Кроме того, она получила повреждения переносицы, верхней губы и левой скулы. 

Мужчина вину в совершении данного преступления признал полностью.

Суд признал его виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание с учётом частичного присоединения не отбытого наказания по предыдущему приговору в виде ограничения свободы сроком на семь месяцев.

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