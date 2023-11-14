Жителя Дедовичского района осудили за нанесение побоев бывшей сожительнице

09:43, 14 ноября 2023, ПАИ

Неоднократно судимого жителя Дедовичского района вновь осудили за то, что он нанёс побои бывшей сожительнице. Преступление произошло 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина со своей подругой пришли к мужчине домой, где распивали крепкие спиртные напитки. В один из моментов женщина решила сесть на коленки к мужчине. В это время ей позвонил новый сожитель.

После этого бывшие сожители стали ссориться, и девушка дала пощечину мужчине. В приступе ревности мужчина стал выталкивать женщин из своей комнаты, а возле входной двери ударил бывшую сожительницу ногой в живот, от чего она вылетела на лестничную площадку. После этого он схватил потерпевшую за волосы и откинул её в противоположную дверь, от чего она упала и ударилась лицом о деревянную поверхность. Из-за этого у женщины пошла кровь из носа. Кроме того, она получила повреждения переносицы, верхней губы и левой скулы.

Мужчина вину в совершении данного преступления признал полностью.

Суд признал его виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание с учётом частичного присоединения не отбытого наказания по предыдущему приговору в виде ограничения свободы сроком на семь месяцев.