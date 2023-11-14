Два пожара ликвидировали за сутки в Псковской области

09:31, 14 ноября 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

На улице Аллейной в Печорах одноэтажное бесхозное строение выгорело изнутри. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасли два жилых дома.

Кроме того, в деревне Бабки Великолукского района изнутри выгорела бытовка. Предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы электрооборудования.