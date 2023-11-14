Пскович получил условный срок за реабилитацию нацизма

16:46, 14 ноября 2023, ПАИ

46-летний пскович получил условный срок за реабилитацию нацизма, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области

Следствие установило, что с 5 по 7 мая 2022 года фигурант разместил в интернете три публикации, которые содержат «признаки реабилитации нацизма и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в финальном этапе Великой Отечественной войны». Обвиняемый в ходе следствия, а в последующем и в суде вину в содеянном полностью признал и раскаялся.

Приговор в законную силу не вступил.