Бывшая заведующая детсадом в Пскове попала под суд за трудоустройство «мертвых душ»
Бывшая заведующая детским садом в Пскове попала под суд за фиктивное трудоустройство людей, которые фактически не работали в ее учреждении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Бывшая заведующая детским садом компенсирующего вида № 17 трудоустроила лиц, которые фактически не работали в этом учреждении.
Кроме того, на их имена производились налоговые и страховые отчисления.
Прокурор города направил в суд десять исков об обязании детского сада предоставить сведения для корректировки суммы начисленных страховых взносов и исключения из страхового стажа «мертвых душ» время работы в учреждении.
Суд удовлетворил требования прокурора. Социальные начисления фиктивным работникам были откорректированы.
Действия бывшей заведующей детским садом также будут оценены в рамках уголовно-процессуального законодательства.
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