Бывшая заведующая детсадом в Пскове попала под суд за трудоустройство «мертвых душ»

09:56, 15 ноября 2023, ПАИ

Бывшая заведующая детским садом в Пскове попала под суд за фиктивное трудоустройство людей, которые фактически не работали в ее учреждении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Бывшая заведующая детским садом компенсирующего вида № 17 трудоустроила лиц, которые фактически не работали в этом учреждении.

Кроме того, на их имена производились налоговые и страховые отчисления.

Прокурор города направил в суд десять исков об обязании детского сада предоставить сведения для корректировки суммы начисленных страховых взносов и исключения из страхового стажа «мертвых душ» время работы в учреждении.

Суд удовлетворил требования прокурора. Социальные начисления фиктивным работникам были откорректированы.

Действия бывшей заведующей детским садом также будут оценены в рамках уголовно-процессуального законодательства.