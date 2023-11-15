Иностранец пытался вывезти из России через псковскую таможню старинные книги русского классика

10:23, 15 ноября 2023, ПАИ

Две старинные книги в жёстком переплёте обнаружили псковские таможенники среди вещей гражданина Молдовы на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе. Мужчина надеялся вывезти их из России, избежав таможенного контроля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской таможни.



Фото: Пресс-служба Псковской таможни



Фото: Пресс-служба Псковской таможни



Фото: Пресс-служба Псковской таможни



Фото: Пресс-служба Псковской таможни



Фото: Пресс-служба Псковской таможни



Фото: Пресс-служба Псковской таможни











Мужчина заявил, что у него нет вещей, которые необходимо декларировать. Однако во время таможенного контроля микроавтобуса и багажа таможенники нашли в сумках иностранца два печатных издания произведений Льва Толстого. Это «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Произведения самых последнихъ летъ», выпущенные в 1898 году в типографии Елизаветы Гербек в Москве, и «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть четвертая. Педагогические статьи. Издание одиннадцатое», выпущенное в 1903 году.

«Сохранность книг не идеальная, оба фолианта имеют потертости и изломы, в некоторых местах – пятна, обрывы страниц и выцветшие краски. Вес каждой книги превышает 600 граммов. Печатные издания изъяты и направлены на экспертизу. Специалист определит культурную и историческую ценность книг, по результатам заключения экспертизы будет принято процессуальное решение», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Бурачки» Денис Партоменко.