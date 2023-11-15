Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

11:19, 15 ноября 2023, ПАИ

Злоумышленники обманом завладели деньгами нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Дновского района на сумму более полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков. Под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток доступа к счетам собеседников и оформления кредитов злоумышленники завладели сбережениями собеседников. А некоторые интернет-пользователи недосчитались денег после неудачных попыток осуществления операции купли-продажи товара.

Таким образом, после общения с мошенниками жители Псковской области, среди которых оказались пенсионеры и учащиеся, лишились в общей сложности свыше полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.