Кражу чемодана раскрыла полиция Острова по горячим следам

10:52, 16 ноября 2023, ПАИ

Кражу чемодана раскрыла полиция Острова по горячим следам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 15 ноября в Острове от дома на улице Меркурьева был похищен чемодан с вещами, телефоном и документами. Потерпевший сообщил о произошедшем в ОМВД России по Островскому району. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Полицейским сразу удалось установить двух подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались лица без определенного места жительства.

Потерпевший оставил без присмотра на улице свой чемодан и ненадолго отлучился, а когда вернулся, чемодана не обнаружил. Позднее выяснилось, что подозреваемые, проходя мимо, обратили внимание на оставленный чемодан и взяли его с собой, а вещи поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все похищенное изъято и возвращено владельцу. Особую ценность для него представляли лежавшие в чемодане документы. Благодарный мужчина написал на имя начальника ОМВД России по Островскому району письмо, в котором попросил поощрить сотрудников – старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД майора полиции Константина Гуцаева, оперуполномоченного уголовного розыска майора полиции Евгения Лысенко и дознавателя отдела дознания старшего лейтенанта полиции Евгению Александрову.