Мошенники вновь обманули псковичей более чем на миллион рублей
Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Нескольким жителям Пскова, Себежа, а также Псковского и Локнянского районов под видом банковских служащих и правоохранителей позвонили незнакомцы. Они предложили собеседникам свою помощь для предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Другие мошенники ввели в заблуждение пожилых граждан под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершённые ДТП.
Жители области, поддавшись на эти уловки махинаторов, лишились в общей сложности одного миллиона 370 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Проводится расследование, уточнили в пресс-службе.
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