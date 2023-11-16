Мошенники вновь обманули псковичей более чем на миллион рублей

12:43, 16 ноября 2023, ПАИ

Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Нескольким жителям Пскова, Себежа, а также Псковского и Локнянского районов под видом банковских служащих и правоохранителей позвонили незнакомцы. Они предложили собеседникам свою помощь для предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Другие мошенники ввели в заблуждение пожилых граждан под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершённые ДТП.

Жители области, поддавшись на эти уловки махинаторов, лишились в общей сложности одного миллиона 370 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Проводится расследование, уточнили в пресс-службе.