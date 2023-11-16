Итоги акции «Ольгинский десант» подвели в ПсковГУ

13:56, 16 ноября 2023, ПАИ

Торжественная церемония закрытия добровольческой акции «Ольгинский десант» прошла в Псковском государственном университете. Представители муниципалитетов Псковской области, ставших участниками инициативы в этом году, поблагодарили бойцов студотрядов, которые еженедельно выезжали к нуждающимся семьям в Плюсский, Псковский, Дновский, Островский, Печорский, Гдовский, Порховский, Стругокрасненский районы и Псков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Студенты совершили около 20 выездов: помогли жителям в колке и укладке дров, уборке придомовых территорий, в работах на земельных приусадебных участках. Кроме того, ребята были задействованы в благоустройстве памятников, мемориальных комплексов и братских захоронений.

С приветственным словом к участникам обратилась ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Акцию «Ольгинский десант» придумали сами ребята, и все виды деятельности, которые они делали, – их инициатива. С такими бойцами можно ставить сверхзадачи не только на уровне города и области, но также страны в целом, – отметила руководитель вуза. – Хочется пожелать ребятам, чтобы взрослые воспринимали вас как равных, а, значит, ещё больше передавали вам задач, и видели, как много вы можете сделать совместно с представителями властей муниципалитетов. Хочется пожелать, чтобы вы продолжили делать добро тем, кто в этом нуждается. Снежному десанту быть!»

На торжественном празднике были награждены лучшие участники и отряды «Ольгинского десанта». Также в программе приняли участие творческие коллективы и ученики спортивной школы «Бригантина».

Проректор по молодёжной политике ПсковГУ Светлана Воднева также поздравила студентов и представителей муниципалитетов с закрытием добровольческой акции. «Организация акции стала возможной благодаря представителям муниципалитетов, – отметила Светлана Воднева. – Я помню, как всё начиналось. Это был 2021 год, и первый выезд был в Великие Луки. В этом году за полгода, с мая по ноябрь, было уже больше 20 выездов. И я знаю, что ребят очень ждут. Я благодарю ребят за доброту и помощь, которую они оказывают».

Напомним, «Ольгинский десант» – региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае в 1969 году под названием «Снежный десант». Отряды Ольгинского десанта выезжают в отдалённые населённые пункты Псковской области для оказания помощи семьям и участникам специальной военной операции, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям. Участниками акции стали около 160 студентов ПсковГУ.

Добавим, что ПсковГУ с акцией «Ольгинский десант» стал победителем грантового конкурса Росмолодёжи.