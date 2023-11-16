Строительные работы для догазификации деревни Новые Бутырки начались в Печорском районе

14:40, 16 ноября 2023, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,6 километра для газификации деревни Новые Бутырки началось в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети создадут возможность газификации 95 домовладений. На сегодня в работе газовых компаний находятся 47 заявок от жителей деревни, 43 из них переведены в договоры.

«Жители деревни в основном заключают комплексные договоры, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка. Готовность внутренних сетей позволит оперативно приступить к подключению домовладений после ввода газопровода в эксплуатацию», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.