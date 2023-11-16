Семь лет тюрьмы получил порхович, сбивший насмерть девушку

15:19, 16 ноября 2023, ПАИ

Семь лет тюрьмы получил порхович, насмерть сбивший несовершеннолетнего пешехода. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Утром 31 мая 2022 года уроженец Порхова, будучи нетрезвым, сбил несовершеннолетнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе в Дедовичах.

В результате ДТП пешеход скончалась от полученных травм.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься управлением транспортом на срок два года 11 месяцев. Также с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу матери погибшей в сумме 2,5 млн рублей.