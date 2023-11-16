Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович заступился за жену и получил шесть лет колонии

Пскович заступился за жену и лишился свободы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Пскович заступился за жену и получил шесть лет колонии. Фото: ПАИ

Установлено, что в ночь на 4 апреля нетрезвый мужчина находился у себя дома, когда его жена, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, позвала его решить конфликт, возникший у неё с двумя мужчинами у торгового павильона недалеко от дома.

В ходе выяснения отношений мужчина нанёс одному из обидчиков удар ножом в ногу, задев артерию. Через 20 минут потерпевший скончался.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Пскович заступился за жену и получил шесть лет колонии
16 ноября 2023

Семь лет тюрьмы получил порхович, сбивший насмерть девушку
16 ноября 2023

Более 3,5 тысячи случаев укусов клещей зарегистрировано в Псковской области
16 ноября 2023

Мошенники вновь обманули псковичей более чем на миллион рублей
16 ноября 2023

Водителя госпитализировали после ДТП в Гдовском районе
15 ноября 2023

Автомобиль протаранил ограждение на улице Юбилейной в Пскове
15 ноября 2023

Десять или сто тысяч: вор и потерпевший поспорили в псковском суде о цене похищенного самовара
15 ноября 2023

Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...