Пскович заступился за жену и получил шесть лет колонии

20:25, 16 ноября 2023, ПАИ

Пскович заступился за жену и лишился свободы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ночь на 4 апреля нетрезвый мужчина находился у себя дома, когда его жена, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, позвала его решить конфликт, возникший у неё с двумя мужчинами у торгового павильона недалеко от дома.

В ходе выяснения отношений мужчина нанёс одному из обидчиков удар ножом в ногу, задев артерию. Через 20 минут потерпевший скончался.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части четвёртой статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.