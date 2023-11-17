Пенсионерка пострадала при пожаре в Пскове

09:30, 17 ноября 2023, ПАИ

60-летняя пенсионерка пострадала при пожаре в Пскове. Всего за двое суток на территории региона произошло два пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В четверг, 16 ноября, в 17:36 в доме на улице Матросова в Идрице огонь повредил половую деревянную балку. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Дом от огня удалось спасти.

Ночью 17 ноября в 00:56 в многоквартирном пятиэтажном доме на Рижском проспекте в Пскове на четвертом этаже огонь повредил кресло. Пожарные обнаружили 60-летнюю женщину, которая пострадала при возгорании. Для оказания помощи она направлена в медицинское учреждение.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Квартиру также удалось спасти от огня.