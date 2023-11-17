В Псковской области зажгут фиолетовую подсветку в знак поддержки недоношенных детей

09:17, 17 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области зажгут фиолетовую подсветку в знак поддержки недоношенных детей, сообщили ПАИ в благотворительном фонде «Право на чудо».

Более 40 регионов России присоединились к акции #МнеНЕфиолетово, приуроченной к Международному дню недоношенных детей. 17 ноября по инициативе благотворительного фонда «Право на чудо» более 200 объектов по всей России зажгут фиолетовую подсветку в знак поддержки семей, в которых дети родились раньше срока.

В Псковской области 17 ноября огни зажгут на фасадах Псковской областной филармонии, Псковского клинического перинатального центра, Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова».

Фиолетовый – официальный цвет благотворительного фонда «Право на чудо» и Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI). Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

По данным Минздрава, ежегодно 6% от общего числа детей в России рождается раньше срока – до окончания 37-й недели беременности. Недоношенные дети находятся в зоне риска по ранней неонатальной смертности, развитию неврологических заболеваний, нарушений зрения, слуха, хронических заболеваний легких. Цель кампании #МнеНЕфиолетово – привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов, чтобы семьи знали, где искать поддержку.

Организаторы акции приглашают делиться в социальных сетях фотографиями подсвеченных объектов с хештегом #МнеНЕфиолетово.

Ранее сообщалось, что в Псковском перинатальном центре откроется школа для родителей недоношенных детей.