Водитель МАЗа врезался в прицеп, брошенный на обочине дороги в Островском районе

12:22, 17 ноября 2023, ПАИ

Водитель МАЗа врезался в прицеп, брошенный на обочине дороги в деревне Черепягино Островского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Водитель автомобиля с прицепом вынужденно оставил его на обочине из-за отлетевшего в дороге колеса. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит брошенный прицеп.



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка











Водитель МАЗа хотел объехать прицеп, но не успел, так как в попутном направлении тоже ехал автомобиль. В результате произошло столкновение МАЗа и прицепа.

Водитель от госпитализации отказался. На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.