Водитель МАЗа врезался в прицеп, брошенный на обочине дороги в Островском районе
Водитель МАЗа врезался в прицеп, брошенный на обочине дороги в деревне Черепягино Островского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
Водитель автомобиля с прицепом вынужденно оставил его на обочине из-за отлетевшего в дороге колеса. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит брошенный прицеп.
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
Водитель МАЗа хотел объехать прицеп, но не успел, так как в попутном направлении тоже ехал автомобиль. В результате произошло столкновение МАЗа и прицепа.
Водитель от госпитализации отказался. На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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