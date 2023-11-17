Прощание с Александром Роором пройдет в ГКЦ Пскова в субботу

12:50, 17 ноября 2023, ПАИ

Прощание с Александром Петровичем Роором состоится завтра, 18 ноября. Гражданская панихида состоится в ГКЦ Пскова (пл. Победы, 1) с 9:00 до 12:00.

Для всех желающих будет организован транспорт на кладбище, сообщила дочь Александра Роора Анна.

Музыкант, основатель Псковского симфонического оркестра, руководитель детского духового оркестра «Геликон», почетный гражданин Пскова Александ Роор скончался 16 ноября. Ему было 73 года.