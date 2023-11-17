Фотовыставка монет из золота и серебра открылась в Псковской библиотеке для детей и юношества

13:40, 17 ноября 2023, ПАИ

Фотовыставка монет из золота и серебра «Посмотрите вокруг» открылась в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина. В экспозиции представлены планшеты с изображением монет Банка России, посвященных архитектурным памятникам России, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка России.

Среди экспонатов выставки – изображение серебряной монеты из серии «Памятники архитектуры России» выпуска 2003 года, посвященной Псковскому кремлю.

«В Пскове много известных памятников архитектуры, у каждого из которых есть своя интересная легенда. Например, Отделение Псков Банка России располагается в историческом здании Земского банка 1902 года постройки. По предварительной записи можно посетить музей отделения и экскурсию, которая так и называется – «Легенды Земского банка», – рассказал управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Выставка «Посмотрите вокруг» будет открыта для посетителей до середины декабря. Дом губернатора, в котором находится библиотека имени Вениамина Каверина, также является памятником гражданской архитектуры начала XIX века.