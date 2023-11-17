В Пскове ликвидируют аварию на улице Ленина

15:17, 17 ноября 2023, ПАИ

Специалисты горводоканала ликвидируют прорыв водопровода под проезжей частью на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Прорыв водопровода произошёл на улице Ленина из-за действий организации, которая там работала. Во время работ, которые проводили методом горизонтально направленного бурения, случайно пробурили водопровод диаметром 160 миллиметров», – говорится в сообщении.

Водопровод отключили до начала аварийно-восстановительных работ.

При этом сообщается, что водоснабжение в домах микрорайона отключать не понадобилось.