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Происшествия

В Пскове ликвидируют аварию на улице Ленина

Специалисты горводоканала ликвидируют прорыв водопровода под проезжей частью на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В Пскове ликвидируют аварию на улице Ленина. Фото: ПАИ

«Прорыв водопровода произошёл на улице Ленина из-за действий организации, которая там работала. Во время работ, которые проводили методом горизонтально направленного бурения, случайно пробурили водопровод диаметром 160 миллиметров», – говорится в сообщении.

Водопровод отключили до начала аварийно-восстановительных работ.

При этом сообщается, что водоснабжение в домах микрорайона отключать не понадобилось.

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