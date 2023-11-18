Вышка сотовой связи заработала в ещё одной деревне Дедовичского района

10:05, 18 ноября 2023, ПАИ

Вышку мобильной связи установили в деревне Сосонка Дедовичского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что жители деревни добились этого активным участием в голосовании на платформе «Госуслуги» по проекту Минцифры. Они победили, собрав 136 голосов.

Вышка была установлена на федеральные средства в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Хочу отметить исключительно активное участие жителей Дедовичского района в проекте Минцифры – своими усилиями и дружным голосованием они обеспечили установку шести новых вышек в этом году (притом что лимит на всю область – 16). Молодцы, так держать! Хороший пример того, как сообща можно решать насущные вопросы и проблемы», – написал глава региона.

Ранее сообщалось, что базовую станцию сотовой связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) установили в деревне Сорокино Пожеревицкой волости Дедовичского района.