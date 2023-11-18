Ещё 450 млн рублей направит Минсельхоз России пяти районам Псковской области

17:52, 18 ноября 2023, ПАИ

450 млн рублей направит Минсельхоз России Дедовичскому, Дновскому, Островскому, Плюсскому и Порховскому районам в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». До этого на реализацию проекта уже было выделено 940 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Еженедельное», опубликованном в его Telegram-канале.

«Давно не записывал наш традиционный формат, рабочий график, не всё для СМИ, тем не менее стараюсь максимально подробно рассказывать в социальных сетях обо всём происходящем. Но сейчас решил дополнительно прокомментировать несколько тем, которые для нашего региона имеют особое значение. Прежде всего это развитие сельских территорий. Псковская область – один из лидеров российских субъектов по числу населенных пунктов, поэтому приведение в порядок их инфраструктуры крайне дорогостоящая и трудоёмкая задача, которую можем решить только при поддержке федерального центра. Главный инструмент в этом направлении – государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Попасть в неё непросто, муниципалитет должен подготовить проектно-сметную документацию, оформить заявку, обосновать актуальность каждого включённого мероприятия, а затем принять участие в конкурсе», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что только лучшие заявки со всей страны получают финансирование, остальные же отправляются на доработку.

«В этой программе мы активно участвуем, помогаем районам в подготовке документов, делаем всё возможное для защиты наших идей на федеральном уровне. В прошлом году произошло очень важное событие: по решению нашего президента финансирование программы существенно выросло. Появилось новое окно возможностей значительно улучшить инфраструктуру сразу нескольких муниципалитетов, и мы этим по максимуму воспользовались. В рамках госпрограммы в этом году реализуется пять проектов в Дедовичском, Дновском, Островском, Плюсском и Порховском районах. На их реализацию Минсельхозом уже направлено 940 млн рублей. Ещё 450 млн предусмотрено на следующий год. Для нас это рекорд, но теперь важно полученные возможности качественно реализовывать. Планы масштабные!» – подчеркнул губернатор.

По его словам, в муниципалитетах запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений, электрических и тепловых сетей, строительство спортивных площадок, капремонт водопроводных сетей, сельских школ, домов культуры, детских садов и библиотеки. «Уверен, что многие жители перечисленных районов почувствуют положительные изменения по итогам реализации программы. Также рассчитываю, что остальные муниципалитеты вдохновятся этим примером и начнут активнее формировать свои собственные заявки. Тем более, что помощь на подготовку ПСД на следующий год мы предусмотрели значительную – 100 млн рублей», – заключил Михаил Ведерников.