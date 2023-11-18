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Культура

Псковичей приглашают на просмотр документального кино «Этюды во льдах художника Борисова»

Документальную ленту режиссёра Сергея Почина «Этюды во льдах художника Борисова» можно посмотреть в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Документальное кино продемонстрируют в рамках показа фильмов из каталога кинофестиваля Arctic Open. Лента посвящена уникальному художнику, человеку, которого нередко называли вторым Ломоносовым.

На рубеже XIX–XX веков единственным живописцем, который многократно бывал в Арктике и писал во льдах этюды, был Александр Борисов. Именно он впервые начал программу художественного освоения Арктики. Его имя оказалось забыто, хотя до революции его картины активно выставлялись в самых известных музеях мира – в Берлине и Лондоне, Вашингтоне и Париже.

В Третьяковской галерее зал № 22 так и назывался – зал Александра Борисова. Наравне с Дягилевым и Шаляпиным арктический художник был одним из самых узнаваемых русских на Западе. Среди наград у него имелись орден Почётного легиона, орден Бани, орден Святого Олафа.

«Поначалу судьба была чрезвычайно благосклонна к Борисову. Обычный крестьянин из Вологодской губернии закончил Императорскую академию художеств, был учеником Куинджи и Шишкина. Ещё в студенческие годы стал признанным мастером. Но в 30-е годы попал под идеологическую чистку, а в 1934 году и вовсе погиб при невыясненных обстоятельствах. Предполагали, что был отравлен после неосторожных антисоветских высказываний. Его творческое наследие, которое всё же сохранилось в целом ряде музеев в разных уголках России, составляет более 200 живописных работ. А кроме того, научные труды. Удивительное дело, блестящий художник, разрабатывал концепции развития Арктики, в том числе проект железной дороги в Заполярье. Его замыслы легли в основу поздних советских больших строек и логистических схем. Борисов также был архитектором общественных зданий, которые до сих пор служат людям в Архангельской области», – отметили организаторы.

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