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Происшествия

В Невеле в результате пожара погиб человек

Один человек погиб, один госпитализирован в результате пожара в доме барачного типа в переулке Льнозаводском в Невеле. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка». 

Место пожара. Фото: ПАИ

Прибывшие пожарные в ходе тушения обнаружили тело мужчины. С места пожара спасён мужчина, который госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, Россети, полиция, следователи СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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