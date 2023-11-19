В Невеле в результате пожара погиб человек

00:02, 19 ноября 2023, ПАИ

Один человек погиб, один госпитализирован в результате пожара в доме барачного типа в переулке Льнозаводском в Невеле. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные в ходе тушения обнаружили тело мужчины. С места пожара спасён мужчина, который госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, Россети, полиция, следователи СУ СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.