Пассажир пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе
Пассажира госпитализировали после ДТП в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На закруглённом участке дороги на выезде из деревни Алуферово в сторону деревни Васильевское 39-летний житель Пушкиногорского района, управляя автомобилем Opel Astra, не справился с управлением. В результате этого мшаниа вылетела в кювет на встречную полосу и опрокинулась.
Пассажир в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
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