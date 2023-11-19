Пассажир пострадал в ДТП в Пушкиногорском районе

10:38, 19 ноября 2023, ПАИ

Пассажира госпитализировали после ДТП в Пушкиногорском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















На закруглённом участке дороги на выезде из деревни Алуферово в сторону деревни Васильевское 39-летний житель Пушкиногорского района, управляя автомобилем Opel Astra, не справился с управлением. В результате этого мшаниа вылетела в кювет на встречную полосу и опрокинулась.

Пассажир в тяжёлом состоянии госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.