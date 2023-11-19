Фура переехала насмерть водителя мотоблока в Гдовском районе
42-летний мужчина, двигаясь на мотоблоке, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В момент вызова экстренных служб его переехала фура под управлением 56-летнего водителя. ДТП произошло в Гдовском районе у деревни Верхоляне. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Водитель мотоблока погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>