Восемь пожаров произошло в Псковской области за трое суток

10:21, 20 ноября 2023, ПАИ

Восемь пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за трое суток. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

18 ноября в 9:10 в деревне Бабкино Дедовичского района сгорел садовый дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в доме.

В 16:57 на улице Гоголя в Великих Луках сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

В 22:16 в трёхквартирном доме в Льнозаводском переулке в Невеле сгорела двухкомнатная квартира. Во время пожара пострадал 61-летний мужчина. Он доставлен в медучреждение. Также был обнаружен погибшим 49-летний мужчина. Пожарным удалось спасти от огня одного человека и две квартиры. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём владельца квартиры.

Также 19 ноября в 1:15 на улице Пушкина в Порхове горела стена и крыша в бане, предварительно, из-за короткого замыкания.

В 13:10 на улице Суворова в Невеле сгорела кровля в жилом доме. Также огонь повредил веранду и котельную, в котельной полностью выгорел потолок. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования.

В 14:00 в деревне Батурино Пустошкинского района в бане огонь повредил кровлю. Предварительно, пожар произошёл из-за неисправности дымохода отопительной печи.

В 22:26 в деревне Ворсули Пушкиногорского района в жилом доме огонь повредил потолочное перекрытие и кровлю. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

20 ноября в 3:36 на улице Аллейной в Печорах сгорел садовый дом, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.