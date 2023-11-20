Три старинных псковских дуба получили звание памятника живой природы

11:22, 20 ноября 2023, ПАИ

Трём псковским дубам присвоено звание «Дерево – памятник живой природы». Об этом ПАИ сообщил поэт, краевед, фотограф, участник Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Владимир Павлов.

Сертификационная комиссия в Москве присвоила статус «Дерево – памятник живой природы» трём старовозрастным дубам из Псковской области: двум дубам из деревни Полибино Великолукского района и дубу, растущему у родника «Ольгин ключ» у деревни Волженец Псковского района.

Звание «Дерево – памятник живой природы» закрепляет статус дерева как национального природного достояния России.

Владимир Павлов также отметил, что на сегодняшний день в национальном реестре старовозрастных деревьев России Псковскую область представляют 11 деревьев. Среди них десять дубов и одна лиственница. Семь из них носят статус «Дерево – памятник живой природы».

«Самый старейший на сегодня дуб Псковской области растёт в Псково-Печерском монастыре. По данным обследования, ему более 600 лет», – рассказал краевед.