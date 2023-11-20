Металлоизделия на сумму более 2,6 млн рублей украли жители Ленобласти в Себеже

14:59, 20 ноября 2023, ПАИ

Себежские полицейские по горячим следам раскрыли кражу металлоизделий на сумму более 2,6 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 ноября с территории организации на улице Первомайской в Себеже были похищены различные металлоизделия. Причинённый ущерб составил более 2,6 млн рублей.

Сотрудники МО МВД России «Себежский» по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей Ленинградской области. По версии следствия, они вывезли металлоконструкции с территории организации, распилили их и сдали в пункт приёма металла.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Похищенное изъято. Проводится расследование.