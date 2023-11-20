Тело священника найдено в колодце в Псковской области

15:59, 20 ноября 2023, ПАИ

Труп мужчины обнаружен в колодце на территории деревни Малы Печорского района Псковской области. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

Погибший может быть протоиереем Василием Шведиком, пишет издание, ссылаясь на собственные источники. В прошлом протоиерей был настоятелем Христорождественского храма в Малах.

Рядом с колодцем лежала шапка погибшего и стояли вёдра, с которыми священник отправился за водой.

Экстренные службы и следователи работают на месте. Проделывается работа по подъёму тела из колодца.