Тело священника найдено в колодце в Псковской области
Труп мужчины обнаружен в колодце на территории деревни Малы Печорского района Псковской области. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».
Погибший может быть протоиереем Василием Шведиком, пишет издание, ссылаясь на собственные источники. В прошлом протоиерей был настоятелем Христорождественского храма в Малах.
Рядом с колодцем лежала шапка погибшего и стояли вёдра, с которыми священник отправился за водой.
Экстренные службы и следователи работают на месте. Проделывается работа по подъёму тела из колодца.
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