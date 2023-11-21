Восстановлено теплоснабжение домов на улицах Шестака, Доставалова и Маргелова в Пскове

08:31, 21 ноября 2023, ПАИ

Восстановлено теплоснабжение домов на улицах Шестака, Доставалова и Маргелова в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

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«Благодарю специалистов за работу: оперативно заменили участок сети диаметром 400 миллиметров», - уточнил глава Пскова.

Борис Елкин отметил, что после перезапуска отопления могут возникнуть проблемы с завоздушиванием. «Если у вас батареи прогреваются неравномерно - звоните в управляющую компанию», - рекомендовал глава города.

Авария на теплосетях произошла днем 20 ноября.